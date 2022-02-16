Собянин представил 5 крупных проектов благоустройства в СВАО

Обновление Северо-Восточного округа идет в рамках программы "Мой район"

За последние годы жители и гости столицы заметили, что не только в центре Москвы, но и в отдаленных районах стало гораздо комфортнее жить, гулять, творчески развиваться, заниматься спортом. Во многом это произошло благодаря программе благоустройства "Мой район", которая формируется с учетом пожеланий москвичей, голосующих на портале "Активный гражданин". В 2022 году реализация проектов благоустройства продолжится. О том, что будет сделано на северо-востоке столицы, в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

На текущий год в Северо-Восточном административном округе (СВАО) запланировано пять крупных проектов.

В Свиблово приведут в порядок скверы на улице Седова и Снежной. Сквер на улице Седова и сейчас очень популярное место. Многие жители выбирают этот маршрут, чтобы пройти к долине реки Яуза. После благоустройства здесь станет еще уютнее и красивее. В сквере высадят новые кусты и деревья, разобьют цветники, устроят альпийскую горку, поставят лавочки и садовые качели. Для деток сделают игровые площадки.

Благоустройство сквера на Снежной улице станет продолжением работы над Капустинским прудом, проведенной в прошлом году. Тогда специалисты отремонтировали береговую полосу и восстановили водоупорный слой, а сейчас планируется привести в порядок прилегающую территорию. К воде устроят удобные спуски, вокруг сделают беговую дорожку. Имеющиеся спортивные и детские площадки обновят и дополнительно организуют место для занятий воркаутом и панна-футболом.

В Бабушкинском районе обновление ждет сквер "Знаки зодиака". Благодаря установленным здесь 12 оригинальным металлическим скульптурам это место знают не только жители окрестных домов, но многие другие москвичи. Теперь и вокруг станет красивее и комфортнее для прогулок.

В Бибиреве появится полноценный прогулочный маршрут со смотровой площадкой и зонами тихого отдыха в районе улиц Мелиховская, Белозерская и Лескова. Там приведут в порядок детские и спортивные сооружения, организуют современную площадку для выгула и дрессировки собак.

В Южном Медведкове благоустроят квартал между улицами Сухонская и Молодцова, проездами Шокальского и Дежнева. Здесь обновят старые площадки и установят новые, дополнительно озеленят дворы.

Кроме того, планируется привести в порядок территории около восьми школ в СВАО. Там обновят прогулочные зоны и стадионы, установят лавочки, заменят малые архитектурные формы.

"В результате реализации проектов благоустройства северо-восток Москвы станет еще более комфортным, зеленым и уютным", - заверил Сергей Собянин.

Ранее стало известно, какие работы планируется провести в 2022 году в САО.