100 автомобилей и 600 тысяч баллов: что могут выиграть участники онлайн-голосования 9-11 сентября

Москвичам рассказали о шансе получить приз за участие в выборах-2022 дистанционно

В Москве стартовала акция #ВыбираемВместе2022 в рамках программы "Миллион призов". Шанс получить ценный подарок или призовые баллы появится у горожан, принявших участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября 2022 года.

В этот раз разыгрываться будет более 600 призов: 100 автомобилей, а также сертификаты на 3000, 4000, 5000 и 10000 призовых баллов. Потратить баллы можно будет на покупки товаров или услуг на сайтах партнеров акции (при соотношении 1 балл = 1 рублю). Среди них есть аптеки, магазины одежды, обуви, косметики, кафе и рестораны, театры и музеи. Желающие смогут перечислить полученные баллы на благотворительность или пополнить ими транспортную карту "Тройка".

Принять участие в онлайн-выборах могут москвичи, имеющие полную учетную запись на портале городских услуг mos.ru. Проверить этот статус можно заранее на специальном сервисе.

Розыгрыши призов будут проходить три дня – 10, 11 и 12 сентября. Участвовать в них смогут москвичи, которые накануне проголосуют онлайн до 20:00 мск. При этом за розыгрышем суперпризов – автомобилей – можно будет следить в прямом эфире: определение победителей будет происходить ежедневно с 10 по 12 сентября в 9:00 на телеканале "Москва 24".

Все победители получат извещение по СМС. Также проверить информацию о возможной награде можно будет самостоятельно на сайте программы "Миллион призов" – ag-vmeste.ru. Для этого потребуется ввести свой уникальный код, который получат все участники онлайн-голосования. Использовать призовые баллы нужно до 15 декабря 2022 года.

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