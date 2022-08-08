На mos.ru появился сервис для проверки возможности онлайн-голосованаия на сентябрьских выборах

В случае отказа пользователи смогут узнать причину и скорректировать данные

На сайте mos.ru появился сервис проверки учетной записи для онлайн-голосования на предстоящих выборах мундепов. Жители Москвы с помощью этого нововведения смогут проверить, получится ли у них проголосовать в онлайн-формате.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться в личном кабинете на сайте, затем на рабочем столе в блоке "Доступ к электронному голосованию" нужно нажать "Получить информацию". Система сообщит, подходит ли учетка для онлайн-голосования.

В случае отказа можно узнать причину – как правило, это неполная учетная запись, либо отсутствие в профиле нужной информации: к примеру, данные паспорта, телефона или СНИЛС.

Для получения возможности онлайн-голосования необходимо внести все нужные данные, исправить ошибки или подтвердить личность с помощью известных порталов (включая Госуслуги). Сделать это можно не позднее 30 августа. Обновленная информация будет проверена. Все займет не больше 24 часов. Затем можно снова войти в личный кабинет и проверить свой статус.

Незадолго до выборов пользователи портала mos.ru получат уведомление о том, смогут ли они голосовать в онлайн-формате в личном кабинете, на элекронную почту или по СМС.

Голосовать на участках можно вне зависимости от уровня учетной записи и результатов ее проверки.