На mos.ru появился сервис для проверки возможности онлайн-голосованаия на сентябрьских выборах

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На сайте mos.ru появился сервис проверки учетной записи для онлайн-голосования на предстоящих выборах мундепов. Жители Москвы с помощью этого нововведения смогут проверить, получится ли у них проголосовать в онлайн-формате.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться в личном кабинете на сайте, затем на рабочем столе в блоке "Доступ к электронному голосованию" нужно нажать "Получить информацию". Система сообщит, подходит ли учетка для онлайн-голосования.
В случае отказа можно узнать причину – как правило, это неполная учетная запись, либо отсутствие в профиле нужной информации: к примеру, данные паспорта, телефона или СНИЛС.
Для получения возможности онлайн-голосования необходимо внести все нужные данные, исправить ошибки или подтвердить личность с помощью известных порталов (включая Госуслуги). Сделать это можно не позднее 30 августа. Обновленная информация будет проверена. Все займет не больше 24 часов. Затем можно снова войти в личный кабинет и проверить свой статус.
Незадолго до выборов пользователи портала mos.ru получат уведомление о том, смогут ли они голосовать в онлайн-формате в личном кабинете, на элекронную почту или по СМС.
Голосовать на участках можно вне зависимости от уровня учетной записи и результатов ее проверки.
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