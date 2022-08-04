2500 наблюдателей подали заявку для работы на избирательных участках Москвы

В период отпусков набор проходит интенсивно, указали в Общественном штабе по наблюдению за выборами

За десять дней с начала набора Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в этом году успел зарегистрировать уже две с половиной тысячи заявок от тех, кто изъявил желание принять участие в качестве наблюдателей на предстоящих выборах мундепов, которые пройдут в столице с 9 по 11 сентября.

"25 июля мы пригласили горожан стать наблюдателями Общественной палаты Москвы. Заявок уже более 2,5 тысяч, и это в период отпусков! Движемся по плану. Напомню, что всего мы планируем набрать более 10 000 человек", – указал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.



Выполнение наблюдательской деятельности особо эффективно за счет слаженной работы на всех избирательных участках Москвы. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве взял на себя организацию работы по формированию Корпуса и обучению наблюдателей Общественной палаты города Москвы.

Главная функция наблюдателей заключается в отслеживании хода голосования на участках, содействии обеспечению честности и законности на выборах в представительные органы местного самоуправления. Получить знания они могут как очно, так и с помощью онлайн-курсов, на которых расскажут обо всех нюансах законодательства и избирательных процедур.