В Штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказали о плюсах электронного реестра избирателей

Система ДЭГ совершенствуется и становится удобнее для избирателей

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стало для москвичей новой электоральной нормой. В этом убежден председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

Система ДЭГ используется в столице уже четвертый год, так что можно считать, что стадию эксперимента она уже прошла. Большинство москвичей отнеслись к этому внедрению с пониманием и одобрением. Люди привыкли пользоваться электронными услугами, например, все реже едут в кассы на вокзал, чтобы купить билет на поезд.

"С выборами точно также. Система электронного голосования – многократно проверенная и надежная система. Уже в ближайшем будущем можно ожидать явную тенденцию на снижение очной явки и рост электронной",

– приводит "Газета.ру" слова Ковалева. Тем более, что система ДЭГ постоянно совершенствуется и в этом году станет для горожан еще удобнее, в том числе за счет формирования электронного реестра избирателей. В него войдут все жители Москвы, обладающие электоральным правом, независимо от того, как человек будет голосовать – очно или онлайн. Важно, что в него будет тут же заноситься информация о выдаче избирательного бюллетеня, и получить другой уже не выйдет.

"Главное преимущество электронного списка избирателей в том, что система непрерывно собирает и моментально обновляет всю ту информацию, на сбор которой у членов избирательных комиссий уходят долгие часы",

– пояснил Вадим Ковалев. Он напомнил, что в месяц в списки избирателей вносится около 45 тысяч исправлений: кто-то умер, сменил фамилию, переехал, достиг совершеннолетия. Благодаря электронному списку исчезнут ошибки, связанные с хранением данных на бумаге, например, двух тезок по фио уже никто не перепутает, подчеркнул эксперт.

Очередные выборы в России пройдут 9-11 сентября 2022 года. Москвичам предстоит избрать 1417 муниципальных депутатов в 313 многомандатных избирательных округах. Проголосовать можно на избирательных участках, через интернет или пригласить комиссию на дом. Для участия в онлайн-выборах избирателю нужно иметь полную учетную запись на портале госуслуг mos.ru. Проверить это можно заранее через специальный сервис.