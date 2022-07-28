Столичный избирком возьмет на себя функции ТИК ДЭГ на выборах муниципальных депутатов в Москве

Столичный избирком возьмет на себя функции ТИК ДЭГ на выборах муниципальных депутатов в Москве
Фото: АГН Москва
За предстоящей процедурой волеизъявления может наблюдать любой желающий

Избирательный комитет Москвы возьмет на себя функции территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования на выборах мундепов в столице, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

ТИК для дистанционного электронного голосования уже сформирован – оно состоится на выборах разного уровня в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях.

Как указал Реут, раньше для таких мероприятий всегда формировали спецкомиссию. Теперь же Мосгоризбирком берет все функции на себя – включая те, которые ранее возлагались на территориальную комиссию.

"Это в том числе утверждение формы электронного бюллетеня, организация формирования ключей шифрования и расшифрования, разделения этого ключа, его сбор, запуск процедуры расшифрования итогов ДЭГ и направление этих итогов в соответствующие избирательные комиссии муниципального образования по соответствующим районам, чтобы они могли их учитывать у себя", – пояснилспикер.

Любой желающий может наблюдать за онлайн-голосованием в Сети. Муниципальные выборы проведут в 2022 году в 125 из 146 столичных районов, в городе 1735 мандатов для мундепов (на предстоящих выборах – 1417). Голосование состоится в период с 9 по 11 сентября.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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