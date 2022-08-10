Эксперты пояснили, почему предпочитают дистанционное голосование

Совсем скоро в России пройдут очередные выборы. С 9 по 11 сентября в разных регионах страны будут избраны губернаторы, новые составы региональных парламентов, депутаты городских заксобраний и пр. Так, в Москве свыше 1,5 тысяч кандидатов получат мандаты депутатов советов муниципальных образований.

Голосовать жители Москвы смогут как на традиционных избирательных участках, так и через интернет. Впрочем, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) тоже становится традиционным: это уже пятые выборы, когда для реализации своего избирательного права москвичам достаточно иметь смартфон и подключение к сети. Удобство системы признают как участники, так и эксперты.

"Вот лично моя ситуация. Я просто не успевал раньше, будучи занят в работе штаба, принять участие в голосовании. Теперь эта возможность есть, все упростилось",

– рассказал в комментарии "Царьграду" глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

При этом попытки некоторых политических деятелей дискредитировать ДЭГ заявлениями, что электронное голосование легче фальсифицировать, не выдерживают критики. Специалисты понимают, что, напротив, в "облаке" остаются все "следы".

"Исключаются способы вмешательства, в частности, исключается накрутка голосов",

– подчеркивает глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев. К тому же, электронный бюллетень невозможно испортить, как бумажный, поставив "галочки" одновременно в двух окошках. Его нельзя подделать, напечатать "свой" тираж.

Раньше сомнения вызывала возможность изменить свое решение при заполнении электронного бюллетеня. Но теперь этого не будет. Как не будет и гипотетического шанса проголосовать дважды – онлайн и на бумаге. На выборах-2022 впервые используют электронный список избирателей, куда внесут всех москвичей, обладающих электоральным правом. Это, с одной стороны, избавит от ошибок по причине "человеческого фактора", когда член избирательной комиссии на участке, например, путал строки в "амбарной книге". С другой, исключит саму возможность двойного голосования: при получении бюллетеня – будь то бумажного или электронного – в системе сразу появится соответствующая отметка, и остальные способы заблокируются. Кроме того, это позволит не регистрироваться на участие в ДЭГ заранее.

Собственно, против голосования онлайн сейчас выступают или противники всего нового в принципе, или политические силы, которые опираются на возрастной электорат. Ведь понятно, что молодые люди не хотят терять время на избирательном участке, но при этом активно голосуют через смартфон. Но на самом деле, ДЭГ открывает новые возможности для всех.

"Принять участие в ДЭГ может каждый, у кого есть профиль на Госуслугах. А что касается партий, то, напротив, расширяются возможности для них. Просто некоторые политические силы сами отсекают своих сторонников, призывая не голосовать через ДЭГ, а потом возмущаются, что у конкурентов именно за счет онлайн-голосования получилось преимущество",

– отметил член Общественной палаты Москвы, гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

Ранее на сайте mos.ru появился сервис проверки учетной записи для онлайн-голосования на предстоящих выборах.

