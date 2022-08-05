Выборы в Москве: эксперт рассказал о технологической эволюции

Осенью жители столичных районов выберут муниципальных депутатов

Сентябрьские выборы муниципальных депутатов в столице пройдут сразу с несколькими нововведениями. О главных преимуществах новой системы рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Нововведением приближающихся выборов станет электронный список и упрощенный формат электронного голосования, для участия в котором необходим только полный профиль на mos.ru. Новая система снимает необходимость предварительной регистрации.

Тенденция развития технологии выборов является эволюционной, а не революционной, говорит Костырко. Полные подтвержденные профили на mos.ru на сегодняшний день имеют несколько миллионов москвичей, и переход на новую систему был вполне логичным шагом.

Теперь, объясняет эксперт, на электронное голосование не надо подавать заявки, все данные в рамках общей процедуры подготовки списков загружаются в электронный список и человеку приходит соответствующее уведомление. Нововведение должно снизить нагрузку на комиссию, а цифровой контроль не допустит нарушений в виде повторного голосования

В Москве с 9 по 11 сентября 2022 года пройдут выборы муниципальных депутатов, в которых примут участие жители всех районов, кроме большей части ТиНАО и Щукино.