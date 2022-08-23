Какие театры и музеи стали партнерами акции "Миллион призов"

Какие театры и музеи стали партнерами акции "Миллион призов"
Фото: АГН Москва
В мэрии Москвы рассказали, как обменять подарочные баллы на билеты

18 музеев и 22 театра присоединились к акции программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Участниками акции станут все москвичи, проголосовавшие онлайн на муниципальных выборах 9-11 сентября. Среди них будет разыграно более 600 призов, в том числе 100 автомобилей и сертификаты на 3000, 4000, 5000, 10000 баллов. Потратить баллы можно будет на товары и услуги в магазинах, ресторанах, аптеках и прочих партнеров акции. В том числе обменять выигрыш можно будет на билеты в музеи и театры.

Среди культурных учреждений, которые стали партнерами акции, – Московский театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", "Современник", Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева, музей-панорама "Бородинская битва", музей-усадьба "Кусково", Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова и др. Ознакомиться с полным списком можно на сайте ag-vmeste.ru.

Там же можно будет обменять призовые баллы на билеты. Для этого следует авторизоваться, перейти в раздел "Поощрения" и выбрать с помощью фильтра категорию #ВыбираемВместе2022. После этого нужно будет кликнуть по карточке интересующего культурного учреждения и следовать инструкции.

Билеты появятся в личном кабинете на сайте ag-vmeste.ru, а также будут отправлены на электронную почту, указанную в профиле.

О том, как будет проходить розыгрыш призов, "Утро.ру" рассказывало ранее.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Почему нельзя просто разбомбить ВСУ в Донбассе "Кинжалами": объяснил эксперт

Везде есть одно небольшое "но"

Путин победит США их же способом – National Interest

Вашингтон ждет разгром при любом раскладе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей