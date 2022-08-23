Какие театры и музеи стали партнерами акции "Миллион призов"

В мэрии Москвы рассказали, как обменять подарочные баллы на билеты

18 музеев и 22 театра присоединились к акции программы "Миллион призов" #ВыбираемВместе2022. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Участниками акции станут все москвичи, проголосовавшие онлайн на муниципальных выборах 9-11 сентября. Среди них будет разыграно более 600 призов, в том числе 100 автомобилей и сертификаты на 3000, 4000, 5000, 10000 баллов. Потратить баллы можно будет на товары и услуги в магазинах, ресторанах, аптеках и прочих партнеров акции. В том числе обменять выигрыш можно будет на билеты в музеи и театры.

Среди культурных учреждений, которые стали партнерами акции, – Московский театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", "Современник", Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева, музей-панорама "Бородинская битва", музей-усадьба "Кусково", Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова и др. Ознакомиться с полным списком можно на сайте ag-vmeste.ru.

Там же можно будет обменять призовые баллы на билеты. Для этого следует авторизоваться, перейти в раздел "Поощрения" и выбрать с помощью фильтра категорию #ВыбираемВместе2022. После этого нужно будет кликнуть по карточке интересующего культурного учреждения и следовать инструкции.

Билеты появятся в личном кабинете на сайте ag-vmeste.ru, а также будут отправлены на электронную почту, указанную в профиле.

О том, как будет проходить розыгрыш призов, "Утро.ру" рассказывало ранее.