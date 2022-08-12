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Популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с каждым годом будет увеличиваться. Об этом заявила политолог Наталия Елисеева. По ее оценке, этот формат привлекает избирателей своей простотой.
Она напомнила, что в прошлом году на выборах депутатов Госдумы в Москве дистанционно проголосовало более 2 миллионов граждан. Учитывая, что в столице избирательным правом обладают порядка 7 миллионов жителей, это значительный показатель. И на фоне растущей цифровизации общества, он будет только увеличиваться.
"Учитывая то, что это удобно и доступно, я полагаю, что в дальнейшем онлайн-голосование если полностью не вытеснит традиционное, то распределение будет 50 на 50",
– приводит "Лента.ру" прогноз эксперта.
По мнению Наталии Елисеевой, электронное голосование становится инструментом привлечения к выборам молодежи – граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому нынешние критики ДЭГ рискуют лишить себя части электората.
"Полагаю, что политические силы, которые себя позиционируют с точки зрения критики этого способа, рано или поздно свою риторику изменят",
– высказалась Наталия Елисеева.
Очередные выборы в России пройдут 9-11 сентября 2022 года. В Москве будут выбирать депутатов Советов муниципальных образований. Участники выборов в онлайн формате получат шанс выиграть один из 600 тысяч подарков в рамках программы "Миллион призов".
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