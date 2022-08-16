Акция "Миллион призов": в чем выгода для людей и бизнеса

Компании-партнеры поощрительной программы для москвичей рассказали о целях своего участия в проекте

В Москве объявлен очередной этап акции "Миллион призов" - #ВыбираемВместе2022. Представители бизнеса сами обратились к московскому правительству с предложением возобновить программу к выборам 9-11 сентября. Город инициативу одобрил, ведь в условиях санкций дополнительные меры поддержки предпринимателей лишними не будут, а тут и социально ответственные москвичи получат шанс на подарок.

Решено, что в этот раз разыграют 600 тысяч ценных призов: 100 автомобилей и купоны на 3000, 4000, 5000 и 10000 баллов, которые можно будет обменять на товары и услуги компаний-партнеров акции в соотношении 1 балл = 1 рубль. Выбор для реализации призовых баллов огромен: в списке магазины одежды и обуви, товаров для детей и животных, продукты питания и ювелирная продукция, театры и музеи, аптеки и благотворительные фонды.

Привлекательность акции для горожан понятна: люди получают возможность выиграть приз. А в чем интерес компаний, многие из которых участвуют в программе далеко не в первый раз. С этим вопросом "Утро.ру" обратилось к предпринимательскому сообществу.

В сети магазинов "Детский мир" подтвердили, что являются партнером программы уже в четвертый раз. Свою заинтересованность в проекте объяснили возможностью привлечь новых покупателей.

"Выбирая приз, человек определяет приоритетное для себя направление. Если ему актуальны товары для детей, он с удовольствием воспользуется скидкой, которую получил как участник проекта "Миллион призов", в нашем магазине. А мы получаем дополнительную возможность рассказать покупателям об акциях, которые еще есть в "Детском мире",

– рассказала PR-директор ГК "Детский мир" Наталья Рычкова.

В торговой сети "Магнит" также считают, что программа "Миллион призов" одинаково выгодна и бизнесу, и потребителям. Это доказывает хороший отклик покупателей на программу "Миллион призов", который отмечался в прошлые годы.

"Мы ожидаем не только приток новых покупателей, но и рост лояльности от тех, кто уже давно с нами",

– поделился планами руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети "Магнит" Антон Карпов.

Более того, среди компаний из одного сегмента возникает даже борьба за москвичей, которые осенью будут выбирать, где реализовать подарочный сертификат. К примеру, торговая сеть "Виктория" анонсирует дополнительную скидку в размере 5% на покупки, сделанные с использованием промокода "Миллион призов".

"Наша компания является постоянным участником поощрительной программы "Миллион призов". Акция пользуется большой популярностью у покупателей. Это масштабный проект, который объединяет крупнейшие сетевые объекты торговли и услуг и позволяет москвичам, участвующим в программе, реализовать выигранные баллы в сотнях магазинов с огромным выбором продуктов питания и товаров повседневного спроса",

– прокомментировал гендиректор торговой сети "Виктория" Олег Жуников.

Для компаний, чья продукция не входит в перечень товаров массового потребления, программа "Миллион призов" дает сразу несколько преимуществ. С одной стороны, это бесплатная реклама с большим охватом аудитории, с другой – возможность возобновить контакт с давними клиентами. На это указал исполнительный директор компании "Сахалинский икорный дом" Алексей Ким.

"Некоторые покупатели узнают о нашем существовании, только когда смотрят на сайте акции "Миллион призов", где можно поменять полученные баллы. А другие покупатели знают о нас, но не имеют возможности часто покупать нашу продукцию – все-таки красная икра для многих является деликатесом. Благодаря этой программе люди могут попробовать, оценить качество нашей продукции. И большинство из них становятся потом нашими постоянными покупателями",

– пояснил Алексей Ким. По его оценке, организаторы акции в лице правительства Москвы постарались сделать так, чтобы бизнесу и гражданам было максимально удобно в ней участвовать. Для того, чтобы стать партнером программы "Миллион призов", компаниям не приходится что-то придумывать в техническом плане. Организаторы все делают сами, от участников требуется только качественно предоставить услугу.

Москвичи, в свою очередь, тоже с воодушевлением относятся к этой акции. "Наш "Икорный" участвует в программе "Миллион призов" с самого первого раза и всегда получает от москвичей самые положительные отклики. Покупатели искренне радуются, когда получают призовые баллы, которые можно обменять на товары. Люди благодарны московскому правительству за такие ценные подарки и не скупятся на похвалу. Нам при этом вдвойне приятно быть партнерами такой позитивной программы", – отметил Алексей Ким.

Для компаний, которые и так у всех на слуху, не так важна реклама, как возможность поддержать активных москвичей, которые заботятся о себе и своем будущем во всех аспектах жизни. На это указал член правления ГК "Спортмастер" Сергей Агибалов.

"Главное для нас – люди, которые имеют активную жизненную позицию: любят заниматься спортом, проявляют себя в общественной жизни. Такие люди должны получать поощрения, и наша компания готова их поддержать. Мы знаем, что в рамках акции "Миллион призов" в "Спортмастер" придут активные москвичи, и мы этим гордимся!" – подчеркнул Сергей Агибалов.

По предложению Московской торгово-промышленной палаты, получить доступ к розыгрышу призов и подарочных баллов по программе "Миллион призов" в этот раз смогут москвичи, которые примут участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября 2022 года.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже доказала свою надежность, безопасность, получила позитивные отклики экспертов, наблюдателей и избирателей во время прошлых выборов. В частности, при голосовании за кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва осенью 2021 г. электронный бюллетень заполнили почти 2 миллиона москвичей. Ожидается, что в этом году онлайн-явка будет еще выше. И не важно, сторонником каких политических сил является избиратель, – все участники онлайн-голосования получат шанс на приз и станут потенциальными покупателями товаров и услуг партнеров акции. А значит, в плюсе останутся все.

О правилах розыгрыша призов в рамках акции "Миллион призов" - #ВыбираемВместе2022 "Утро.ру" подробно рассказывало ранее.