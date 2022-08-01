Предприниматели обратились к Правительству Москвы с инициативой о проведении нового этапа "Миллиона призов"

Предприниматели обратились к Правительству Москвы с инициативой о проведении нового этапа "Миллиона призов"
Фото: АГН Москва
Бизнес просит поддержки у властей для нового розыгрыша квартир и авто

Акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе2022" проведут в российской столице уже предстоящей осенью. Участие могут принять те, кто отдал свой голос на электронном голосовании на выборах мундепов, рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Предприниматели уже обратились к городским властям за поддержкой очередного этапа "Миллиона призов" – бизнес провел уже шесть таких акций.

"Мы считаем, что сейчас есть в этом необходимость, поскольку на бизнес оказывается беспрецедентное санкционное давление. Во многих странах власть оказывает помощь предпринимательскому сообществу. И сейчас мы предоставляем возможность людям, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, получить сертификаты и принять участие в розыгрыше. Мы уверены, что новая акция даст положительный эффект для бизнеса и для москвичей", – заявил глава МТТП.

Голосование в электронном формате на выборах депутатов Советов муниципальных образований состоится в Москве в период с 9 по 11 сентября.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
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