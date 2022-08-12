Сканеры для регистрации избирателей на участках помогут бороться с "двойным" голосованием

Сканеры для регистрации избирателей на участках помогут бороться с "двойным" голосованием
Фото: АГН Москва
В Общественном штабе рассказали, зачем на выборах 9-11 сентября в Москве будет использована электронная идентификация

На выборах-2022 в Москве в этом году будет впервые применен электронный реестр избирателей. Это поможет ускорить процесс голосования на участках и избежать ошибок, пояснил начальник Управления информатизации Мосгоризбиркома Владимир Мирюгин на заседании Общественного штаба наблюдателей за выборами 9-11 сентября в Москве.

В электронном списке избирателей будут учтены абсолютно все москвичи, обладающие электоральным правом. Не важно, как человек будет голосовать: онлайн, очно на участке или на дому – его данные будут внесены в единый электронный реестр. Это позволит избежать ошибок, к примеру, когда ФИО разных избирателей совпадают. Кроме того, это ускорит процесс внесения новой информации об избирателе, например, при смене фамилии или места жительства.

"Главное преимущество электронного реестра избирателей в том, что система непрерывно собирает и обновляет всю ту информацию, которую ранее члены избирательных комиссий сверяли несколько часов", – отметил Владимир Мирюгин.

Для более быстрой проверки личностей избирателей, которые придут на районные участки, в этом году установят специальные сканеры. Человеку достаточно будет поднести к аппарату первую страницу своего паспорта, как у члена избирательной комиссии появятся все данные для выдачи бюллетеня.

"Сканер паспортов в совокупности с электронным реестром избирателей позволит исключить попытки двойного голосования, так как избирательная комиссия будет сразу оповещена о том, что избиратель ранее уже получал бумажный или электронный бюллетень",

– рассказал на заседании Штаба начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

На выборах 9-11 сентября 2022 года в Москве будет избран состав Советов муниципальных образований. Горожане, проголосовавшие онлайн, станут участниками акции "Миллион призов".

Источник: Общественный штаб ✓ Надежный источник
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