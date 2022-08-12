Проверочные транзакции: в Общественном штабе рассказали о новинках ДЭГ 9-11 сентября

Система для онлайн-голосования в Москве стала более надежной

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) постоянно улучшается, становится более надежной и открытой. На это указал глава Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

По его словам, к выборам-2022 разработчики системы ДЭГ подготовили принципиально новый алгоритм защиты блокчейна. Так, наблюдатели получат возможность вписывать в блокчейн проверочные транзакции, а потом сверять их. Таким образом, они смогут убедиться, что все данные на месте и ничто не менялось.

"По сути, московские разработчики создали абсолютно новую технологию не только для наблюдателей, но и для всего блокчейна как системы",

– пояснил Артем Костырко.

Выборы депутатов в Советы муниципальных образований пройдут в большинстве районов Москвы 9-11 сентября. Проголосовать москвичи смогут как очно, так и онлайн. Для избирателей, которые предпочтут электронный формат голосования, предусмотрен розыгрыш призов.