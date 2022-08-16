Коды для шифрования и дешифрования данных тестировали IT-специалисты со всего мира

Система для дистанционного электронного голосования в Москве была полностью создана отечественными программистами и не имеет аналогов в мире. Об этом рассказал начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, разработка изначально велась на открытом коде. То есть техзадания, тестирования – все выкладывалось в публичный доступ, чтобы каждый желающий мог проверить надежность системы, найти "слабое место". Более того, шифрокоды рассылались на тест разным программистам, те пересылали данные своим коллегам – так в проверке московской системы ДЭГ был задействован фактически весь мир.

Взломать код никому не удалось, однако ценную информацию наши программисты благодаря такому подходу получили. В частности, Пьер Годри, директор института криптографии Франции, в какой-то момент смог приблизительно просчитать алгоритм генерации ключей шифрования и дешифрования.

"Грубо говоря, из нескольких миллиардов вариантов французский специалист свел это к нескольким сотням миллионов. (…) К следующему голосованию мы выбрали совсем иной вид шифрования, и сам Пьер написал: да, к этому виду мой метод применить нельзя",

– рассказал Костырко в беседе с "Царьградом", отметив, что теперь система кодировки меняется каждый раз. Специалист уверен, что сейчас вероятность подбора ключа, который используется в ДЭГ, практически равна нулю. И так будет, по меньшей мере, до внедрения квантовых компьютеров.

Тем не менее наши разработчики не стоят на месте, они постоянно совершенствуют систему. При этом важно, что само решение избирателя шифруется на его личном электронном устройстве, через которое он заполняет электронный бюллетень. Как только человек нажал кнопку "отправить", подменить голос где-то в тайном месте не получится.

Очередные выборы в России пройдут 9-11 сентября. Москвичи будут голосовать за кандидатов в муниципальные депутаты. Для этого они могут прийти на традиционные избирательные участки или заполнить электронный бюллетень. Участники онлайн-голосования автоматически станут участниками розыгрыша призов в рамках акции "Миллион призов" – #ВыбираемВместе2022.