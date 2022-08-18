IT-эксперт: онлайн-голосование - уникальный российский продукт для мирового экспорта

IT-эксперт: онлайн-голосование - уникальный российский продукт для мирового экспорта
Фото: Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK press
Разработка базируется исключительно на отечественных технологиях

Внедрение системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) повышает явку на выборах, поскольку избирателям не приходится менять свои планы на выходной и идти на участок для голосования по определенному адресу. Однако удобство и комфорт волеизъявления – это далеко не все плюсы, которые несет ДЭГ. Не менее важно, что в России создан высокотехнологичный отечественный продукт, который она может экспортировать.

Система ДЭГ, которая используется в России, – это полностью разработка российских специалистов. На это указал исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.

"Это сделано не только для того, чтобы защитить выборы от внешнего вмешательства. Ведь создание и внедрение подобных систем – это возможность для отечественных IT-компаний получить новый опыт по созданию уникальных решений, которые в дальнейшем можно экспортировать в другие страны",

– убежден эксперт. При этом он отметил, что разработки специалистов в области ДЭГ уже используются не только для проведения федеральных или муниципальных выборов, но и в коммерческих целях, например, на собраниях акционеров крупных компаний. Это, в свою очередь, дает импульс развитию IT-сферы в РФ и способствует созданию новых рабочих мест.

Выборы в России пройдут 9-11 сентября. Москвичи будут голосовать за кандидатов в Советы муниципальных депутатов. Свой выбор они могут сделать очно, явившись на участки для голосования по месту регистрации, или онлайн, заполнив электронный бюллетень. Участники онлайн-голосования получат шанс выиграть приз по программе "Миллион призов".

Источник: Техновыборы ✓ Надежный источник
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