Программа "Московский акселератор" стала победителем международной премии

Проект предназначен для поддержки технологических компаний

Программа "Московский акселератор" стала победителем авторитетной международной премии Global Business Outlook Awards 2022 в номинации "Лучшая акселерационная программа".

Проект "Московский акселератор" реализуется с 2019 года Агентством инноваций Москвы. Запуская программу, правительство Москвы ставило цель помочь стартапам в привлечении инвестиций, развитии, выходе на новые рынки. За время работы программа доказала свою эффективность, подчеркнул руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Проект дал стимул к развитию 330 высокотехнологичных стартапов, а наиболее перспективные из них привлекли свыше миллиарда рублей инвестиций. В текущем году мы запустили программу в новом формате и уверены, что она поможет вырасти новым стартапам, а Москве – получить передовые инновации для улучшения жизни горожан",

– отметил Алексей Фурсин.

Организатором премии Global Business Outlook Awards выступает британское исследовательское издание Global Business Outlook, которое предоставляет пользователям достоверные и актуальные сведения в сферах страхования, энергетики, недвижимости, а также развивающихся технологий.