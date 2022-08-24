В Москве нарастили производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов

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Столичные предприятия нарастили производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры в первом полугодии 2022 года почти на 93%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его данным, объем данной продукции, которую московские производители поставили заказчикам за январь-июнь 2022 года, превысил 19 миллиардов рублей.
Всего на текущий момент 135 предприятий Москвы производят различное электрическое оборудование. В целом выпуск такой продукции, в том числе кабелей и осветительных устройств, вырос за первое полугодие на 56,5%.
Город стимулирует развитие производства с помощью различных мер поддержки, среди которых налоговые льготы, пониженный процент по кредитам и др. Полная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы представлена на сайте департамента.
О том, как Москва поддерживает инновации, ранее рассказали сами предприниматели.
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