В Москве нарастили производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов

Выпуск кабелей и осветительного оборудования в городе тоже увеличен

Столичные предприятия нарастили производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры в первом полугодии 2022 года почти на 93%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, объем данной продукции, которую московские производители поставили заказчикам за январь-июнь 2022 года, превысил 19 миллиардов рублей.

Всего на текущий момент 135 предприятий Москвы производят различное электрическое оборудование. В целом выпуск такой продукции, в том числе кабелей и осветительных устройств, вырос за первое полугодие на 56,5%.

Город стимулирует развитие производства с помощью различных мер поддержки, среди которых налоговые льготы, пониженный процент по кредитам и др. Полная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы представлена на сайте департамента.

О том, как Москва поддерживает инновации, ранее рассказали сами предприниматели.

