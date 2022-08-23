Собянин рассказал о переходе Москвы на новый стандарт экстренной медпомощи

В 2023 году столице будут работать шесть скоропомощных комплексов

В системе оказания экстренной медицинской помощи в Москве произойдут изменения. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Во вторник, 23 августа, он провел совещание с главврачами стационаров, на котором обсудили основные положения нового московского стандарта экстренной медпомощи.

Срочная медицинская помощь ежегодно требуется в столице примерно миллиону человек. В последние годы власти последовательно работали над улучшением алгоритмов действий медиков при сердечно-сосудистых заболеваниях. В 2013 году в Москве была создана инфарктная сеть, в которую вошли более 20 городских стационаров. В них оказывают высокотехнологичную экстренную помощь пациентам с любыми кардиологическими патологиями. На базе инфарктной сети в Москве в 2017 году создали инсультную сеть, сейчас в ее составе 12 больниц.

Благодаря отработанным алгоритмам сейчас большинству пациентов проводят необходимую операцию спустя всего 40 минут после приезда бригады скорой на вызов.

"Настало время добиться таких же улучшений в сфере лечения травм, отравлений, обострения хронических заболеваний и прочих экстренных состояний, с которыми люди попадают в больницы",

– заявил Сергей Собянин. Для этого в Москве решено создать сеть скоропомощных комплексов в городских стационарах, равномерно расположенных по территории города. В нее войдут центры при НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ №15 им. Филатова, ГКБ им. Буянова, ГКБ им. Вересаева и ГКБ № 1 им. Пирогова. В 2023 году все они вступят в строй.

Скоропомощные комплексы – это полноценные стационары с приемным отделением, реанимацией, операционными, диагностическим оборудованием. Пациенты здесь будут проводить от нескольких минут до суток, а затем, в зависимости от состояния, их будут переводить в профильное отделение стационаров или выписывать домой.

Чтобы экстренная помощь была оказана действительно быстро и эффективно, в правительстве Москвы совместно с сообществом медиков разработан новый стандарт оказания экстренной медпомощи :

Единые медицинские алгоритмы. Это описание пошаговых действий медиков в разных случаях. На данном этапе предусмотрено 87 алгоритмов. Они должны быть отработаны на симуляционном оборудовании, чтобы в реальной клинической обстановке медперсонал действовал максимально слаженно и эффективно. Высокий профессионализм и умение работать в команде. При формировании штата сотрудников скоропомощного комплекса среди врачей и медсестер будет проводиться открытый конкурсный набор. Возьмут лучших из лучших. Единый стандарт оснащения оборудованием. Все комплексы будут укомплектованы самой современной медтехникой. Современные стандарты организации медицинской помощи. При поступлении пациентам будет присвоена красная, желтая или зеленая категории. "Красные" – самые экстренные, они будут попадать сразу в операционную или реанимацию. "Желтые" и "зеленые" будут размещаться в диагностическом зале, где к ним будут подходить врачи, осматривать, проводить процедуры. Хождение пациентов по кабинетам и ожидание врачей под дверью исключено. Передовые цифровые решения. Скоропомощные комплексы будут работать в безбумажной цифровой среде. Врачи будут получать сведения о пациенте и доступ к его электронной медкарте еще до прибытия cкорой. Принимать решения врач будет при поддержке искусственного интеллекта, а в особо сложных случаях будут организованы телемедицинские консилиумы с использованием очков дополненной реальности: консультанты таким образом смогут "видеть" пациента, как будто находятся непосредственно около него. В центре внимания – пациент. Психологический момент очень важен в лечении, стресс и страх мешают исцелению. Поэтому пребывание в скоропомощных комплексах постараются сделать максимально комфортным. В центрах будут работать социальные координаторы, которые смогут ответить на все немедицинские вопросы, позвонить родственникам, вызывать такси и решить разные другие проблемы, например, если некому забрать из сада ребенка поступившего по скорой пациента.

По словам Собянина, разработчиками стандарта стали не теоретики, а практикующие врачи и медсестры с большим опытом работы в приемных отделениях больниц и на станциях скорой помощи. Поэтому есть основания надеяться, что новый стандарт экстренной медпомощи будет успешно внедрен в Москве и послужит спасению здоровья и жизней граждан.