Собянин рассказал о переходе Москвы на новый стандарт экстренной медпомощи

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В системе оказания экстренной медицинской помощи в Москве произойдут изменения. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Во вторник, 23 августа, он провел совещание с главврачами стационаров, на котором обсудили основные положения нового московского стандарта экстренной медпомощи.
Срочная медицинская помощь ежегодно требуется в столице примерно миллиону человек. В последние годы власти последовательно работали над улучшением алгоритмов действий медиков при сердечно-сосудистых заболеваниях. В 2013 году в Москве была создана инфарктная сеть, в которую вошли более 20 городских стационаров. В них оказывают высокотехнологичную экстренную помощь пациентам с любыми кардиологическими патологиями. На базе инфарктной сети в Москве в 2017 году создали инсультную сеть, сейчас в ее составе 12 больниц.
Благодаря отработанным алгоритмам сейчас большинству пациентов проводят необходимую операцию спустя всего 40 минут после приезда бригады скорой на вызов.
"Настало время добиться таких же улучшений в сфере лечения травм, отравлений, обострения хронических заболеваний и прочих экстренных состояний, с которыми люди попадают в больницы",
– заявил Сергей Собянин. Для этого в Москве решено создать сеть скоропомощных комплексов в городских стационарах, равномерно расположенных по территории города. В нее войдут центры при НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ №15 им. Филатова, ГКБ им. Буянова, ГКБ им. Вересаева и ГКБ № 1 им. Пирогова. В 2023 году все они вступят в строй.
Скоропомощные комплексы – это полноценные стационары с приемным отделением, реанимацией, операционными, диагностическим оборудованием. Пациенты здесь будут проводить от нескольких минут до суток, а затем, в зависимости от состояния, их будут переводить в профильное отделение стационаров или выписывать домой.
Чтобы экстренная помощь была оказана действительно быстро и эффективно, в правительстве Москвы совместно с сообществом медиков разработан новый стандарт оказания экстренной медпомощи:
По словам Собянина, разработчиками стандарта стали не теоретики, а практикующие врачи и медсестры с большим опытом работы в приемных отделениях больниц и на станциях скорой помощи. Поэтому есть основания надеяться, что новый стандарт экстренной медпомощи будет успешно внедрен в Москве и послужит спасению здоровья и жизней граждан.
Везде есть одно небольшое "но"