Пациентам с инсультами и инфарктами в Москве стала доступнее высокотехнологичная медпомощь

Вовремя проведенные операции предотвращают развитие серьезных сердечно-сосудистых патологий

В 2021 году в столичных стационарах было проведено рекордное количество стентирований коронарных артерий – такую помощь получили 85% пациентов с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В результате тысячи жизней были спасены.

За последние 8 лет Москва проделала колоссальный путь в сторону улучшения экстренной и плановой помощи пациентам с инсультами и инфарктами. Сегодня московский уровень кардиологической помощи соответствует ведущим мировым стандартам как с точки зрения доступности, так и в плане использования современных высокотехнологичных подходов к диагностике и лечению различных сердечно-сосудистых заболеваний.

"Сегодня абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование. С момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85%",

– сообщила Анастасия Ракова. При этом уровень стентирований коронарных артерий у пациентов с крупноочаговым острым инфарктом миокарда - одной из самых тяжелых форм инфаркта с самым высоким риском летальности – в Москве еще выше – 94%.

Важно, что вовремя проведенное стентирование при остром инфаркте спасает от сердечной недостаточности в будущем. Доступность таких операций удалось увеличить даже в условиях пандемии. Опытом Москвы уже заинтересовались специалисты из-за рубежа.