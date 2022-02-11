Пациентам с инсультами и инфарктами в Москве стала доступнее высокотехнологичная медпомощь

Пациентам с инсультами и инфарктами в Москве стала доступнее высокотехнологичная медпомощь
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / АГН Москва
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Вовремя проведенные операции предотвращают развитие серьезных сердечно-сосудистых патологий

В 2021 году в столичных стационарах было проведено рекордное количество стентирований коронарных артерий – такую помощь получили 85% пациентов с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В результате тысячи жизней были спасены.

За последние 8 лет Москва проделала колоссальный путь в сторону улучшения экстренной и плановой помощи пациентам с инсультами и инфарктами. Сегодня московский уровень кардиологической помощи соответствует ведущим мировым стандартам как с точки зрения доступности, так и в плане использования современных высокотехнологичных подходов к диагностике и лечению различных сердечно-сосудистых заболеваний.

"Сегодня абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование. С момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85%",

– сообщила Анастасия Ракова. При этом уровень стентирований коронарных артерий у пациентов с крупноочаговым острым инфарктом миокарда - одной из самых тяжелых форм инфаркта с самым высоким риском летальности – в Москве еще выше – 94%.

Важно, что вовремя проведенное стентирование при остром инфаркте спасает от сердечной недостаточности в будущем. Доступность таких операций удалось увеличить даже в условиях пандемии. Опытом Москвы уже заинтересовались специалисты из-за рубежа. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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