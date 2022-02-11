Москвичи старше 65 лет снова могут вызывать врача на дом независимо от тяжести болезни

Москвичи старше 65 лет снова могут вызывать врача на дом независимо от тяжести болезни
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Столичные поликлиники увеличивают объем плановой помощи пациентам

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 в Москве стабилизировалась, и районные поликлиники постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в пятницу, 11 февраля.

Он отметил, что обращений москвичей в телемедицинскую службу стало меньше, поэтому часть врачей, ранее привлеченных к консультациям больных по телефону, возвращаются к прежним обязанностям.

"С понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках",

– написал Собянин в своем блоге. Он подчеркнул, что особое внимание медиков будет уделено пожилым гражданам. Так, с 14 февраля врачи снова будут приходить по вызову на дом к москвичам старше 65 лет, заразившихся коронавирусом, независимо от тяжести болезни.

"Это обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий",

– пояснил мэр.

По данным на 11 февраля, за последние сутки в Москве заразился коронавирусом 18 541 человек, это на 4 206 меньше, чем днем ранее.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Как Россия обставила Запад на Украине: эксперт объяснила "подыгрывания" Москвы

В РФ ожидают, что иностранные партнеры увязнут в проблемах Незалежной

Оконфузившаяся постпред США при ООН назвала Крым частью Минских соглашений

За повторную оговорку пришлось отдуваться пресс-службе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей