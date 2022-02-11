Москвичи старше 65 лет снова могут вызывать врача на дом независимо от тяжести болезни

Столичные поликлиники увеличивают объем плановой помощи пациентам

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 в Москве стабилизировалась, и районные поликлиники постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в пятницу, 11 февраля.

Он отметил, что обращений москвичей в телемедицинскую службу стало меньше, поэтому часть врачей, ранее привлеченных к консультациям больных по телефону, возвращаются к прежним обязанностям.

"С понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках",

– написал Собянин в своем блоге. Он подчеркнул, что особое внимание медиков будет уделено пожилым гражданам. Так, с 14 февраля врачи снова будут приходить по вызову на дом к москвичам старше 65 лет, заразившихся коронавирусом, независимо от тяжести болезни.

"Это обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий",

– пояснил мэр.

По данным на 11 февраля, за последние сутки в Москве заразился коронавирусом 18 541 человек, это на 4 206 меньше, чем днем ранее.