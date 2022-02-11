Статистика по коронавирусу на 11 февраля

Статистика по коронавирусу на 11 февраля
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города. / АГН Москва
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Умерли еще 722 человека

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику по заболеваемости ковидом в РФ по состоянию на 11 февраля. За 24 часа заразились еще 203 949 жителей, что стало новым рекордом, в больницах оказался 19 281 человек. Успешно излечились 112 236 россиян. В результате осложнений, вызванных последствиями COVID-19, умерли 722 человека.

Лидером суточного прироста среди всех российских городов оказался Петербург, где оказалось за день еще 22 070 заболевших. Далее следуют Москва и Подмосковье – по 18 541 и 8 967 случаев соответственно.

С самого начала пандемии в стране скончались 338 813 человек. Подхватить болезнь успели 13 731 794 россиянина, выздороветь смогли 11 021 633 человека.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле столкнулись с "омикроном", так как многие сотрудники не сдают тесты и переносят инфекцию бессимптомно.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость340362
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Прикольно что в Кремле, признают саботаж своих сотрудников в плане вакцинации. То есть уже 200 тыс в день заболевает, а власть так и продолжает дурака включать и либеральной глупости потакать.
Гость340121
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Ни дня без прорыва !
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