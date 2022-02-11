Помоги себе сам

Помоги себе сам
Фото: Илья Свиридов
Врачи рекомендуют прислушаться к рекомендациям Минздрава

Статистика заболевших новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 "омикрон" в России бьет рекорды. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, с "взрывной" заразностью штамма "омикрон" столкнулся и Кремль. Он признал, что истинный масштаб происходящего недооценен и реальное количество случаев инфицирования гораздо больше официальных цифр. "Потому что многие не тестируются, болеют без симптомов" – добавил Песков. В условиях резко возросшей нагрузки на амбулаторное звено системы здравоохранения Минздрав выпустил памятку с рекомендациями по лечению легкой и бессимптомной формы коронавируса и ОРВИ. В частности, в министерстве напомнили гражданам о необходимости приема противовирусных препаратов.

С приходом в нашу жизнь нового штамма омикрон изменилось не только количество регистрируемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но и течение самого заболевания. К примеру, В Москве, где штамм омикрон доминирует, число госпитализаций относительно выявляемых ежедневно случаев заболевания, пока не превышает 6%, тогда как осенью 2021 года этот показатель составлял более 20%. Очевидно, в этой ситуации "на передовой" оказываются обычные поликлиники и амбулатории. И с каждым днем "квест" по вызову и ожиданию, порой многодневному, врача становится все сложнее. Однако поддаваться панике не стоит. Достаточно следовать рекомендациям Минздрава, врачей и просто здравому смыслу, чтобы выйти из сражения с "омикроном" победителем.

В частности, в своей памятке Минздрав рекомендует побольше пить (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела), использовать солевые растворы при насморке и заложенности носа, а также использовать противовирусные препараты в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

"Памятка Минздрава появилась вовремя, потому что вирусная инфекция очень быстрая и чем раньше мы начинаем лечение, тем оно эффективнее", – считает доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ имени И.М. Сеченова Елена Карева. "Главное, использовать противовирусные препараты, эффективность и безопасность которых точно доказана. Таковым является "Арбидол" (международное непатентованное название действующего вещества - умифеновир), который в конце прошлого года в очередной раз вошел уже в 14-ю редакцию рекомендаций Минздрава по диагностике, лечению и профилактике COVID-19, в том числе штамма омикрон", – добавила Карева.

Безопасность умифеновира в очередной раз подтвердилии индийские ученые в рамках проведенного в прошлом году исследования целью которого была проверка эффективности, безопасности и переносимости умифеновира у взрослых пациентов с нетяжелой формой COVID-19 по сравнению со стандартной терапией. Исследование опубликовано в рецензируемом научном журнале International Journal of Infectious Diseases. По его результатам было доказано, что умифеновир эффективен, безопасен и хорошо переносится пациентами с легким бессимптомным течением болезни.

По словам профессора Каревой, прием "Арбидола" необходимо начинать, не дожидаясь врача. Механизм действия умифеновира (действующее вещество "Арбидола") заключается в блокировании поверхностных белков вируса (у гриппа – гемагглютинин, у COVID-19 – шипиковый белок), которые необходимы для проникновения в клетку, заражения и распространения внутри организма человека.

 "Амбулаторный этап до получения результата анализа на коронавирус и постановки диагноза очень важен, особенно принимая во внимание сходство клинической картины легкой формы COVID-19 с симптоматикой сезонных ОРВИ и гриппа. В этот период следует обязательно включать в терапию препараты с широким спектром противовирусной активности, такие как умифеновир, так как он блокирует репликацию в том числе и коронавируса, ингибируя слияние липидной мембраны вируса с клетками хозяина, то есть с нашими клетками" – согласна с коллегой профессор кафедры иммунологии и аллергологии Медицинского института Российского Университета Дружбы народов Оксана Гизингер. По ее словам, изучение субстанции умифеновира в отношении воздействия на COVID-19 показало, что препарат действительно обладает выраженной противовирусной активностью.

Недавно в научном издании MDPI были опубликованы результаты исследования механизма взаимодействия молекулы умифеновира (Арбидол) с S-белком коронавируса, проведенного учеными научно-исследовательсих институтов Уфы и Новосибирска при участии генерального директора ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (Вектор)", доктора биологических наук Рината Максютова. Ученые оценили противовирусную активность умифеновира в отношении SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что Арбидол проявляет максимальную активность на первых стадиях инфекции , подавляет функции поверхностных белков SARS-CoV-2 и оказывает блокирующее влияние на процесс проникновения вируса в клетку хозяина.

Профессор Карева в свою очередь приводит данные научных исследований применения умифеновира при профилактике и лечении гриппа, согласно которым, "если успеть начать прием арбидола в 6-часовое окно с момента первых симптомов, длительность болезни сокращается на три дня". Какой смысл ждать приезда врача особенно в условиях нынешней тяжелой ситуации, когда можно и нужно использовать препараты рекомендованные для амбулаторного лечения легких форм течения коронавирусной инфекции, на которые приходится 80 процентов всех случаев", – добавила эксперт. "Я всегда ношу "Арбидол" в сумочке и как только почувствую, что у меня, к примеру, защипало в носу, сразу же принимаю капсулу арбидола перорально. Этот тот самый случай, когда мы можем сами себе помочь", – уверена профессор Карева.

Роман ИГНАТОВ

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