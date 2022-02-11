Из-за восьми разных прививок вирус приобрел огромную силу

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram рассказала, что могло стать причиной госпитализации политика Владимира Жириновского. По ее словам, из-за многократных прививок иммунная система перестала распознавать вирус.

Малышева объяснила, по какой схеме формируется иммунитет после прививки. После того, как препарат попадает в организм, там активируются Т-Лимфоциты, которые как раз и управляют иммунной системой человека. Именно они дают команду В-лимфоцитам начать выработку антител, после которой организм становится защищенным от инфекции.

Получается, что при постоянной ревакцинации эти самые Т-лимфоциты теряют навык распознавать вирус, и защита больше не формируется. Таким образом, вирус получает возможность разрушать наш организм.

Для лучшего понимания Елена Малышева привела пример с аллергией на пыльцу. Т-лимфоциты запускают реакцию организма на нее, и у человека возникают все сопутствующие симптомы, то есть насморк и кашель. Существует специальный метод, по которому в организм в малых дозах вводится пыльца, чтобы Т-лимфоциты привыкли к ней и перестали ее замечать. Таким образом, аллергия пропадает. Однако в случае профилактики инфекции такой метод применять нельзя.

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в связи с заражением коронавирусом. Он несколько недель не говорил о болезни, чтобы люди не начали сомневаться в пользе вакцины. Жириновский ранее заявлял, что ставил прививку от коронавирусной инфекции целых восемь раз.