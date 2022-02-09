Москвичам упростили вход в электронную медкарту

Москвичам упростили вход в электронную медкарту
Фото М. Денисова. Mos.ru
продолжениеМосквичи старше 65 лет снова могут вызывать врача на дом независимо от тяжести болезни
Вводить каждый раз код из СМС больше не требуется

Пользоваться электронной медицинской картой стало еще проще и удобнее. Теперь вход в приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно подтвердить с помощью короткого года, отпечатка пальца или Face ID на смартфоне. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новая возможность сэкономит время горожан и исключит необходимость дополнительного подтверждения входа по ПИН-коду из СМС. Таким образом, пользоваться приложением с медкартой станет еще удобнее",

– пояснила Анастасия Ракова. При этом личные данные будут по-прежнему под надежной защитой благодаря биометрии или личному паролю.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо обновить приложение "ЕМИАС.ИНФО" до последней версии.

Через приложение можно увидеть результаты своих обследований и анализов, записаться к врачу или на вакцинацию. Там же можно получить сведения о здоровье несовершеннолетних детей.

Напомним, в 2022 году планируется подключить к цифровым медкартам все детские больницы Москвы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей