Врач-кардиолог назвала опасные для сердца привычки

Врач-кардиолог назвала опасные для сердца привычки
Фото: depositphotos.com
Они повышают риск развития болезней сердца

Врач-кардиолог Галина Мартышкина рассказала, какие привычки могут спровоцировать развитие болезней сердца.

Курение и употребление алкоголя очень пагубно сказываются на состоянии сердца и сосудов. Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания могут быть вызваны некачественным питанием и малоподвижным образом жизни, сообщает "Радио 1". Врач отметила, что лица, страдающие ожирением, особо подвержены заболеваниям сердца. 

Чтобы снизить риск развития заболеваний, нужно постоянно проходить обследования и следить за здоровьем, подчеркнула Галина Мартышкина. Так, обязательно раз в год следует делать ЭКГ, а людям старше 45 лет рекомендуется еще и УЗИ сосудов. Такие меры помогут своевременно выявить заболевание и начать лечение до развития серьезных патологий. 

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА

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