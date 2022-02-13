Назван самый полезный для сердца сухофрукт

Назван самый полезный для сердца сухофрукт
Фото: pixabay.com
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Он способствует сокращению воспалительных процессов и повышает "хороший холестерин"


Зимой свежие овощи и фрукты зачастую не так доступны, да и не столь полезны, как летом. Однако есть достойная альтернатива. Эксперты назвали сухофрукт, который является одним из самых полезных для сердца и организма в целом.

Медики советуют включить в ежедневный рацион чернослив. Он полезен как для мужчин, так и для женщин. Так, исследования показали, что женщины, которые употребляли чернослив в период постменопаузы, улучшили сердечно-сосудистую систему. Сухофрукт помог уменьшить воспаления в организме. Кроме того, он повышает "хороший" холестерин. Достаточно съедать в день по пять-шесть штук и положительный результат не заставит себя ждать.

Ранее врач рассказал, что не стоит есть на завтрак. Некоторые популярные продукты наносят здоровью лишь вред. Подробнее – в нашем материале.

Источник: Eatthis.com ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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