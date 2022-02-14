Москвичи стали чаще записываться к дежурному врачу через интернет

Москвичи стали чаще записываться к дежурному врачу через интернет
Фото: АГН «Москва» / Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы
Подобная возможность появилось в столичных городских поликлиниках в январе 2022 году

Более 180 тысяч москвичей с симптомами ОРВИ воспользовались услугой онлайн-записи к дежурному врачу городской поликлиники, запущенной в столице в конце января.

Стремительный рост инфицирования ОРВИ и штаммом "омикрон" COVID-19 заставил город искать новые подходы к организации работы поликлиник. Жителям Москвы с легкими симптомами заболевания было предложено обращаться за консультацией терапевта по телефону или приходить на прием в поликлинику лично. Для этого количество дежурных врачей было увеличено, а для удобства пациентов с признаками ОРВИ была организована онлайн-запись.

"Онлайн-сервис оказался востребованным – почти каждый третий пациент записывается к дежурному врачу через интернет. Всего по записи специалистов посетили уже более 180 тысяч горожан с симптомами ОРВИ",

– отметили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Записаться на прием к дежурному врачу своей поликлиники можно через портал mos.ru, сайт emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Предварительная запись позволяет не сидеть долго в очереди у кабинета, а сразу подойти к назначенному времени.

Но возможность посетить дежурного врача без записи по-прежнему сохраняется. В этом случае прием ведется в порядке живой очереди. Дежурные врачи работают ежедневно без выходных с 08:00 до 20:00.

Напомним, что москвичи могут обратиться к дежурному врачу в любую поликлинику независимо от того, к какому лечебному учреждению они прикреплены.  

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва справилась с пиковой нагрузкой по распространению ковида и ОРВИ. Он поблагодарил медиков и распорядился постепенно возвращать поликлиники к оказанию плановой помощи пациентам.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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