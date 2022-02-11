Москва справилась с пиковой нагрузкой по COVID-19 – Собянин

Москва справилась с пиковой нагрузкой по COVID-19 – Собянин
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы. / АГН Москва
Заболеваемость омикроном в столице пошла на спад

Московская медицина справилась с беспрецедентной нагрузкой из-за всплеска заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. По итогам прошлой недели число новых заражений сократилось на 6%, по итогам текущей недели ожидается еще более заметная позитивная динамика. На это указал мэр Сергей Собянин в пятницу, 11 февраля.

По его словам, Москва прошла путь других европейских столиц, где пик заболеваемости омикроном длился 3-4 недели. У нас врачи районных поликлиник перешли на экстремальный режим работы в середине января. И вот сейчас можно констатировать, что ситуация стабилизируется.

"Заболеваемость продолжает снижаться. В стационарном звене мы тоже видим постепенное снижение числа госпитализаций",

– сообщил Собянин в своем блоге. Он пояснил, что резкое увеличение количества заражений накануне обусловлено новым подходом к статистике – теперь инфицированными COVID-19 считаются даже те, кто сдал положительный экспресс-тест, а раньше учитывались только данные по ПЦР-тестам.

По словам Собянина, сотрудники поликлиник за последний месяц совершили настоящий профессиональный подвиг. Количество обращений пациентов в день доходило до 800 тысяч, но благодаря оптимизации работы медучреждений, а также новым технологиям удавалось помогать всем.

Так, впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения, куда могли обратиться за консультацией по телефону все пациенты с ковидом и ОРВИ, лечащиеся на дому.

Прорывное развитие получила служба горячей линии 122. За считанные дни число операторов было увеличено в разы. Сейчас в колл-центре работают более семи тысяч человек, из них 1,5 тысячи – волонтеры. Число каналов телефонной связи службы 122 тоже увеличили до 21 тысячи. Благодаря этому время ожидания ответа оператора сократилось в среднем до 1 минуты.

В настоящее время прием пациентов в поликлиниках идет практически без очередей. Посещение пациента на дому осуществляется в течение суток. Бригада скорой помощи приезжает по вызову, как и раньше, через 11-12 минут.

Учитывая, что заболеваемость идет на спад, принято решение постепенно наращивать объемы плановой помощи пациентам в поликлиниках. Также с 14 февраля врачи придут на дом ко всем москвичам с коронавирусом старше 65 лет, независимо от тяжести протекания заболевания.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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