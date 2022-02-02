Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам: ответ оперштаба Москвы

Посещать поликлинику не придется ни в случае заболевания, ни после карантина

Больничный лист при появлении симптомов ОРВИ сразу дадут на 7 дней, в случае подтверждения заболевания COVID-19 – на 14 дней. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Посещать поликлинику при этом не обязательно – врач оформит больничный дистанционно.

Чтобы открыть больничный, нужно сообщить о появлении симптомов ОРВИ, заполнив заявку в системе ЕМИАС. Врач свяжется с пациентом по телефону, проведет аудиоконсультацию, даст рекомендации по лечению и откроет больничный на 7 дней. Если за это время придет положительный ПЦР на COVID-19, срок нетрудоспособности продлят.

Желающие могут прийти на прием к дежурному врачу в поликлинику. Если состояние тяжелое или пациент маломобилен, можно вызвать врача на дом.

Больничный человеку, контактировавшему с больным COVID-19, дадут на 7 дней в случае, если контакт подтвержден. Для этого нужно вместе проживать или работать – в этом случае работодатель должен отправить в Оперштаб Москвы сообщение о контакте сотрудников с заболевшим. Чтобы открыть больничный по контакту, нужно оставить заявку на сайте городского Департамента здравоохранения. Но если вы сами перенесли коронавирус в последние 6 месяцев или имеете прививку, карантин вам соблюдать не обязательно, поэтому больничный по контакту с COVID-19 вам не дадут.

Закрывается больничный во всех случаях автоматически. Если во время карантина появились признаки ОРВИ, нужно сообщить об этом в отдельной заявке – больничный по контакту длится строго 7 дней, его нельзя продлить, можно только открыть новый.

Пациентам с ОРВИ или COVID-19 перед закрытием больничного перезвонит врач, чтобы уточнить состояние. Если самочувствие еще не пришло в норму, срок выхода на работу или учебу может быть отодвинут.

Приходить в поликлинику за листком нетрудоспособности не нужно – с 1 января 2022 года больничные оформляются только в электронном виде.