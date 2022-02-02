В столице увеличили количество операторов горячей линии 122

Нуждающимся в медицинской помощи стало проще дозвониться на горячую линию

В связи с возросшим числом обращений граждан в службу 122 мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить количество операторов горячей линии до 7000. Это в три раза больше, чем две недели назад. Число каналов связи на линии 122 тоже стало больше – 21 тыс. вместо прежних пяти тысяч.

Служба работает круглосуточно. Операторы в любое время могут записать к врачу или проконсультировать по медицинским вопросам, а с 07:00 до 24:00 принимают заявки на вызов врача на дом.

На линии также работает голосовой помощник, который уточняет у звонящего ситуацию и передает информацию оператору. В экстренных случаях звонок может быть переадресован в скорую помощь.

Если человек не дождался ответа оператора, ему обязательно перезвонят, когда нагрузка на линию становится меньше. Так, за последнюю неделю операторы перезвонили более 25 тысяч раз.

Единая медицинская справочная служба 122 работает в Москве с октября 2019 года.

Сейчас москвичи с симптомами ОРВИ могут получить аудиоконсультацию врача. Чтобы открыть и закрыть больничный, посещать поликлинику не требуется.