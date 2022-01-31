В Москве началась бесплатная вакцинация подростков от COVID-19

Детям от 12 до 17 лет вводят двухфазный препарат "Спутник М"

С 31 января в Москве началась бесплатная вакцинация от коронавируса подростков. Желающие сделать прививку могут записаться в один из 13 пунктов на базе городских детских поликлиник. Дети от 12 до 17 лет получают препарат "Спутник М".

"Спутник М" – это аналог вакцины "Спутник V", одна пятая часть от взрослой дозы. Вводят ее также дважды с интервалом в 21 день.

Вакцинация подростков проводится добровольно, только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя. Ребенок должен быть здоров, не болеть и не делать накануне других прививок. Перед процедурой юного пациента осмотрит врач.

Посмотреть адреса поликлиник, где могут сделать прививку "Спутник М", можно на городском портале mos.ru.

Ранее в Москве стартовали исследования назальной вакцины от COVID-19.