В случае неправильного выполнения зарядки можно принести себе больше вреда, чем пользы

Специалист по здоровому образу жизни и нутрициолог Анастасия Александрова рассказала изданию РИА Новости, что утренняя физическая активность помогает взбодриться не хуже, чем контрастный душ или кофе.



По словам эксперта, ночью все процессы организма замедляются, поэтому проснуться по первому звонку будильника достаточно сложно. Физические упражнения в утреннее время отлично помогают в пробуждении.

Правильный комплекс упражнений задействует все группы мышц и наполнит вас энергией, однако при выполнении зарядки стоит придерживаться определенных правил, чтобы избежать ошибок.

Прямых противопоказаний к выполнению зарядки нет, поэтому стоит следить за состоянием организма. При повышении температуры, простуде, кровотечениях, болезнях почек и злокачественных опухолях стоит аккуратно подходить к данному вопросу. Александрова отметила, что при болезнях сердца, суставов и спины стоит проконсультироваться с врачом.

Если подход к организации утренней активности будет неправильным, мотивация к спорту быстро пропадёт.

Какие ошибки не нужно допускать во время зарядки:

Избегайте однообразных упражнений,

Не занимайтесь в непроветренном помещении,

Не выбирать для тренировки тесную и сковывающую одежду.

По словам специалиста, слишком интенсивная нагрузка также может принести вред и спровоцировать боль в мышцах. Не стоит игнорировать разминку перед основным комплексом упражнений, так как не разогретые суставы и мышцы более подвержены травматизации.