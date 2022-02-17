По словам врачей, такие проявления могут говорить о серьезном нарушении в организме

Эксперты Британского фонда печени предупредили, что наличие неприятного запаха изо рта может служить сигналом об опасной патологии.

По данным специалистов, у граждан, не ведущих здоровый образ жизни, повышаются риски развития заболеваний печени даже в том случае, если они не пьют алкогольные напитки.

В такой ситуации зловонное дыхание предупреждает человека о возникших нарушениях в организме.

Накопление жировых отложений в печени приводит к воспалительному процессу органа, которое может прогрессировать и приводить к таким диагнозам как цирроз и фиброз. Патология приводит к нарушению фильтрационных функций печени, и из-за повышения уровня токсичных веществ развиваются серьезные заболевания.

Сладковатый запах изо рта чаще всего говорит о развитии печеночной недостаточности или рубцевании тканей органа.

Ранее эксперты рассказывали, какой симптом также может предупреждать о накоплении жировых отложений в печени. Неалкогольная жировая болезнь печени может проявляться повышенной утомляемостью и болезненности в районе верхней правой части живота.

По словам американских экспертов, о прогрессирующем стеатогепатите может говорить цвет ладоней. Если на коже появляются красные пятна, которые исчезают при надавливании, но позже появляются вновь, стоит обратиться к врачу. Важно вовремя заметить изменения в самочувствии, чтобы избежать развития цирроза.

Для профилактики заболеваний печени стоит ограничить употребление жирной и жареной пищи, а также копченых блюд. Врачи также рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе.