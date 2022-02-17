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Сомнолог София Черкасова заявила для СМИ, что желание поспать днем может быть признаком серьезного заболевания – синдрома обструктивного апноэ сна. Как считает ее коллега, профессор РАН Владимир Ковальзон, такая болезнь относится лишь к отдельной категории людей.
Как правило, это тучные представители мужского пола возрастом от 40 лет, страдающие от вредных привычек – алкоголя и сигарет. Неправильный образ жизни провоцирует во время сна сильный храп, что говорит о нарушении дыхания и, как следствие, самого сна. Во время такого отдыха мозг не получает кислород, и человек испытывает днем сильную сонливость.
Правильное лечение, указал специалист в интервью для "Радио 1", могут назначить лишь сомнологи.
Здоровый дневной сон, отметил медик, не может превышать 45 минут.
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