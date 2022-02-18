Предвестник страшной болезни: британский врач указал на опасность изжоги

Предвестник страшной болезни: британский врач указал на опасность изжоги
Фото: depositphotos.com
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Эксперт назвал симптомы, которые могут говорить о развивающемся заболевании

Британский врач Санджай Мехта рассказал, что раннюю стадию онкологического заболевания можно определить по ряду признаков, одним из которых является изжога. 

Другими симптомами, говорящими о раке желудка, является затрудненное глотание, болевые ощущения в верхней части живота и резкое снижение массы тела. 

Медик подчеркнул, что изжога, изменение аппетита, быстрое чувство насыщения даже от маленьких порций тоже должны насторожить пациента.  

К ранним признакам рака желудка можно отнести также тошноту, рвоту и кровь в желудке, передает телеканал "360". Чтобы определить, есть ли желудочное кровотечение, необходимо провести анализ крови и отследить, есть ли снижение количества эритроцитов. 

Мехта подчеркнул, что описанные симптомы не обязательно сигнализируют о раке желудка. Ряд из них проявляется и при других заболеваний пищеварительной системы. Врач порекомендовал не игнорировать сигналы организма и своевременно консультироваться со специалистами. 

Ранее стало известно, от каких продуктов стоит отказаться в утреннее время, чтобы избежать негативного влияния на желудочно-кишечный тракт. 

По словам экспертов, самочувствие человека на протяжении всего дня напрямую зависит от качества его завтрака. Медики не рекомендуют завтракать красным мясом, сладкими йогуртами и творожными сырками, свежими овощами. 

По данным экспертов, цитрусовые, хурма и груши также могут негативно влиять на пищеварение в утреннее время. Специалисты советуют отказаться от кофе и холодных напитков в утренние часы. 

Источник: Express ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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