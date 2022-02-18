Эксперт назвал симптомы, которые могут говорить о развивающемся заболевании

Британский врач Санджай Мехта рассказал, что раннюю стадию онкологического заболевания можно определить по ряду признаков, одним из которых является изжога.



Другими симптомами, говорящими о раке желудка, является затрудненное глотание, болевые ощущения в верхней части живота и резкое снижение массы тела.

Медик подчеркнул, что изжога, изменение аппетита, быстрое чувство насыщения даже от маленьких порций тоже должны насторожить пациента.

К ранним признакам рака желудка можно отнести также тошноту, рвоту и кровь в желудке, передает телеканал "360". Чтобы определить, есть ли желудочное кровотечение, необходимо провести анализ крови и отследить, есть ли снижение количества эритроцитов.

Мехта подчеркнул, что описанные симптомы не обязательно сигнализируют о раке желудка. Ряд из них проявляется и при других заболеваний пищеварительной системы. Врач порекомендовал не игнорировать сигналы организма и своевременно консультироваться со специалистами.

Ранее стало известно, от каких продуктов стоит отказаться в утреннее время, чтобы избежать негативного влияния на желудочно-кишечный тракт.

По словам экспертов, самочувствие человека на протяжении всего дня напрямую зависит от качества его завтрака. Медики не рекомендуют завтракать красным мясом, сладкими йогуртами и творожными сырками, свежими овощами.

По данным экспертов, цитрусовые, хурма и груши также могут негативно влиять на пищеварение в утреннее время. Специалисты советуют отказаться от кофе и холодных напитков в утренние часы.