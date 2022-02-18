Более 16 миллионов электронных рецептов выписали в Москве за год

Важный документ теперь не порвется и не потеряется

Цифровые сервисы стали неотъемлемой частью жизни москвичей. За последние 10 лет жители столицы уже забыли, что когда-то для записи к врачу им приходилось лично с утра приезжать в поликлинику. Сейчас не только запись к специалистам ведется онлайн, но и за результатами анализов и обследований не нужно никуда ехать – все появляется в электронной медкарте. А с прошлого года в сфере московского здравоохранения есть новый удобный сервис – электронный рецепт.

Чтобы приобрести лекарство или получить льготный препарат, теперь не нужно нести в аптеку бумажный рецепт – достаточно предъявить на экране своего смартфона QR-код цифрового рецепта.

"Электронные рецепты с QR-кодом – это удобное для пациентов решение. Теперь нет риска потерять или забыть рецепт, как и нет необходимости носить его с собой",

– отметили в комплексе соцразвития Москвы. Для врачей это тоже удобно – не нужно тратить время, выписывая рецепт от руки или распечатывая бланк.

За минувший год в городских поликлиниках оформили уже более 16 млн таких рецептов. Получить по ним лекарства можно как в аптечных пунктах при поликлиниках, так и в филиалах 13 крупных коммерческих аптечных сетей по всему городу.

Если пациент не пользуется смартфоном, он сможет распечатать QR-код в терминалах, установленных в поликлиниках.

Увидеть все свои рецепты москвичи могут в электронной медицинской карте или мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Рецепты".