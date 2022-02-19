По словам эксперта, накапливающийся в рыбе вредный элемент способен провоцировать рак

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, какими опасными свойствами могут обладать некоторые виды рыбы.



По словам эксперта, ее определенные виды содержат органическую форму ртути. Она присутствует в водорослях, которыми рыба питается, поэтому накапливается в ее организме.

Акула, рыба-меч, марлин и скумбрия обладают самым высоким содержанием метилртути. Вещество также умеренно накапливается треской, карпом, сибасом, дорадо. Эти виды рекомендуют включать в рацион раз в семь дней.

Камбалу, лосось, речную форель, морского окуня, сельдь и анчоусы можно есть чаще.

Эксперт подчеркнул, что опасные свойства снижаются, если рыбу выращивают на специальной ферме, однако и польза такого продукта будет меньше.

Ранее диетолог Соломатина предупредила об опасности частого употребления консервов. По словам специалиста, они содержат множество опасных добавок, которые могут провоцировать повышение давления и развитие онкологии. Медик подчеркнула, что домашние консервы также опасны из-за высокого содержания соли.

Сегодня люди не задумываются о полезных или вредных свойствах пищи. По их мнению, нет ничего опасного в том, что к основному блюду нередко добавляют соленья. По словам врача, соль вызывает отеки и повышение давления.

Содержащийся в магазинных консервах бензоат натрия может приводить к развитию онкологических заболеваний, поэтому важно следить за составом консервов и их количестве в привычном рационе.