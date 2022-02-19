Почему отекают ноги и руки: врач указал на причины недомогания

Почему отекают ноги и руки: врач указал на причины недомогания
Фото: pixabay.com
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Такие проявления могут быть сигналами серьезных заболеваний

Отеки могут возникать совершенно по разным причинам. В частности они могут сигнализировать о начале серьезных заболеваний. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов поделился подробностями касательно данной темы. 

Эксперт пояснил, что отеки могут появляться из-за сторонних факторов. Например, могут быть обусловлены употреблением определенных лекарств, большим количеством выпитой  воды или другой жидкости, а также долгим стоянием на ногах. Он подчеркнул, что отеки являются распространенным явлением во время беременности. 

Что касается патологий, то отеки могут быть сигналом заболеваний, связанных с сосудами и сердцем. Если же с этим проблем нет, следует обратить внимание на почки. Другой причиной сильной отечности могут быть венозные заболевания, такие как тромбоз глубоких вен или же хроническая венозная недостаточность. Водовозов подчеркнул, что отеки могут быть разными в зависимости от заболевания, однако установить точный диагноз сможет лишь специальный врач-флеболог. 

Среди прочих причин возникновения отеков эксперт назвал применение некоторых методик по снижению веса, а также проблемы с печенью или сосудами. Он уточил, что когда кровь в венах задерживается и не поступает в сердце в нужных количествах, происходит венозное расширение, в том числе и вен пищевода. Врач-терапевт посоветовал сходить к врачу, если отеки возникают на регулярной основе. 

Ранее врач-диетолог рассказала об опасных свойствах некоторых видов рыбы. 

Источник: RT  ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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