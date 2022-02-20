Фармацевт из Японии предложил интересный метод

Иногда давление поднимается так неожиданно, что у человека нет под рукой нужного лекарства. Более того, единых таблеток, которые смогут помочь всем, по факту не существует. Фармацевт из Японии Масатоси Като нашел быстрый способ понизить артериальное давление, находясь при этом в любом месте.

Специалист утверждает, что помочь может одно упражнение. Чтобы давление упало, нужно сложить перед грудью свои ладони и с усилием сдавить их. В таком положении надо просидеть около 10 секунд, а затем расслабить руки. По словам фармацевта, этот упражнение стимулирует мышцы груди, находящиеся рядом с сердцем. Масатоси Като добавил, что такой способ подходит для людей с разным уровнем физической подготовки и добавил, что его можно делать прямо во время работы.

Врачи часто рассказывают о сигналах, которые дает наш организм. Так, недавно британские эксперты предупредили об опасности неприятного запаха изо рта. Оказывается, зловонное дыхание может быть сигналом серьезных заболеваний печени. Особенно такой риск высок у людей, которые не ведут здоровый и активный образ жизни. Неприятный запах может предупреждать о том, что в печени начались воспалительные процессы. Если вовремя не обратиться к врачу, в результате могут образоваться такие тяжелые заболевания, как цирроз или фиброз.