Проблема не ограничивается питанием

Проблема ожирения приобретает уже общемировой масштаб – хотя пока что, кажется, рекорд по числу людей, страдающих от лишнего веса, остается за развитыми государствами. Причины этого явления имеют не только индивидуальный, но и экономически-социальный характер.

У американцев же весьма скудный рацион, пишет автор материала. Дело не в голодании или дефиците пищи, а ее однообразии и невероятной калорийности. По-прежнему высока популярность фастфуда, еды быстрого приготовления и полуфабрикатов. Такая пища, кстати, популяризируется и в Европе, и в России.

Еще одна немаловажная причина – малоподвижный образ жизни, который имеет пагубные последствия. Учитывая и современный рынок труда с удаленным форматом работы, и огромное количество офисных сотрудников, в Штатах в среднем у двоих из трех взрослых людей наблюдаются проблемы с лишним весом.

Третья причина ожирения – сильный стресс. Исследователи из Лондона утверждают, что накопление уровня кортизола в волосах на практике приводит к выпадению волос и желанию сбегать в холодильник, чтобы "заесть" подавленные эмоции.

На лишний вес влияет и недостаток сна – невыспавшийся человек пытается найти источник потребления энергии в сладком или иной вредной пище, при этом уровень его физической активности снижается.

"Плохой сон может увеличить риск развития у человека ожирения, диабета, высокого кровяного давления или сердечных заболеваний", – пишет Eat This, Not That.



Исследования также показывают, что коронавирус провоцирует набор лишней массы. Кстати, те, кто страдают лишним весом, имеют повышенный риск госпитализации при инфицировании ковидом.

Ранее ученые раскрыли секрет влияния освещения на вес человека, рассказав, как важно отдыхать и проявлять активность в специально отведенное время.