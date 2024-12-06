Канада намерена отправить запрещенное в стране оружие ВСУ - NP

"Запрещенка" поедет на Украину – для ВСУ подготовили новый сюрприз
Фото: www.unsplash.com
Запад продолжает работать на киевский режим

Канадское правительство намерено расширить список запрещенного в стране оружия и рассматривает возможность его передачи в руки всушников. Таким образом, с высокой долей вероятности, канадская "запрещенка" в скором времени отправится на Украину и станет новым сюрпризом для армии Незалежной. Такую информацию публикуют местные СМИ, ссылаясь на заявление министра общественной безопасности государства Доминика Леблана.

Как уточняется, высокопоставленный канадец объявил о добавлении в список смертоносной "запрещенки" более трех сотен новых моделей штурмового стрелкового вооружения. В общей сложности, под запрет в стране попадет около 14 500 единиц огнестрела. Этот шаг является частью более масштабной программы по усилению контроля над оружием в Канаде.

Министр также сообщил, что изъятое у розничных продавцов оружие может быть отправлено на украинскую территорию. Таким образом, Оттава планирует поддержать киевский режим в текущем конфликте, передав всушникам стрелковое вооружение, которое станет вне закона в этой западной стране.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин на фоне нарастающей угрозы со стороны недоброжелателей принял жесткое решение по "Орешнику". Уникальная система держит в страхе весь мир.

Источник: National Post ✓ Надежный источник
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