Советники президента США не видят другого выхода из ситуации

Украина будет готова пожертвовать своими территориями в обмен на мирное соглашение с Россией, утверждают источники, близкие к администрации Трампа. К такому выводу в США пришли после недавнего заявления Зеленского, в котором он признал – у Украины нет военных сил, чтобы отбить потерянные в ходе конфликта регионы.

По данным четырех советников, пожелавших остаться неназванными, Трампу еще не удалось собрать центральную рабочую группу для разработки мирного плана. Вместо этого несколько советников представили свои идеи друг другу на публичных форумах и лично избранному президенту.

"В конечном итоге мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного взаимодействия Трампа, Путина и Зеленского", – заявили они.

Киев по-прежнему категорически отвергает любые предложения, которые не предусматривают членство в НАТО. Также в Вашингтоне есть опасения, что Владимир Путин на фоне успехов российской армии на поле боя, займет выжидательную позицию. Такой подход окажется для него самым выгодным, поскольку позволит взять под контроль больше территорий, а также оказать давление на Дональда Трампа, ожидая от него более привлекательное предложение для России по урегулированию.