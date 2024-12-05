WSJ: Киев решил объявить о готовности к переговорам с Москвой

Стало известно о начале переговоров по конфликту на Украине
Фото: соцсети
Киев готов пожертвовать своими территориями

Украинская сторона предприняла первые шаги для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Для этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправился в США, чтобы встретиться с представителями команды Трампа, наладить контакт и обсудить потенциальные условия мирного соглашения.

По данным источников, в ближайшее время Киев намерен официально объявить о своей готовности к переговорам и окончательному завершению противостояния с Москвой.

"Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не служит интересам США или Украины", – заявили люди, знакомые с деталями переговоров.

Однако до сих пор остаются некоторые противоречия во взглядах между Украиной и США. Дональд Трамп категорически отвергает возможность присоединения страны к НАТО, когда Владимир Зеленский настаивает – это единственное строгое и безальтернативное условие, которое им необходимо.

Вместе с этим Киев отметил, что готов отказаться от возвращения 20% потерянных территорий страны, прибегнув к попытке дипломатического решения вопроса. К тому же, все из предложенных администрацией Трампа планов по урегулированию подразумевают признание потери регионов, с чем украинцам, видимо, придется смириться.

Источник: The Wall Street Journal
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