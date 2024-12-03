WSJ: Запад 18 месяцев разрабатывал план отказа Украины от территорий

На Западе готовятся пустить в ход секретный план по Украине
Фото: unsplash.com
Чиновники полагают, что это может стать единственным путем решения СВО

Последние 18 месяцев западные чиновники занимались подготовкой тайного соглашения по украинскому конфликту, согласно которому Киев получит некие гарантии безопасности в обмен на отказ от утраченных территорий. Избрание Трампа сделало его более актуальным, учитывая возможное прекращение финансовой и военной поддержки Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время начал плавно менять свою риторику в отношении мирных переговоров с Россией. Например, недавно он заявил, что возвращение потерянных в ходе конфликта территорий невозможно осуществить с помощью силы – только посредством дипломатических решений. Его слова стали отражением народной позиции, согласно которой порядка 52% украинцев выступают за окончание противостояния как можно скорее. В прошлом году этот показатель составлял всего 27%.

Вместе с этим в Киеве продолжают настаивать: единственный вариант, при котором они согласятся на такой сценарий, это фактическое приглашение Украины в НАТО, хотя ведущие государства-члены отказываются даже обсуждать этот вопрос. Это заставляет Зеленского снова идти на компромиссы.

"На данный момент, говорят украинские и европейские чиновники, Киев настаивает на рекомендации министров иностранных дел НАТО о том, что лидеры альянса должны пригласить Украину присоединиться", – указано в статье.

Чиновники в Вашингтоне, Берлине и других столицах обеспокоены тем, что приближение Украины к НАТО может обострить конфронтацию Запада с Москвой. Тем не менее, многие западные лидеры по-прежнему глубоко скептически относятся к тому, что Кремль сядет за стол переговоров, пока Россия добивается успехов на поле боя.

Источник: The Wall Street Journal
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