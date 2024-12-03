WSJ: Запад 18 месяцев разрабатывал план отказа Украины от территорий

Чиновники полагают, что это может стать единственным путем решения СВО

Последние 18 месяцев западные чиновники занимались подготовкой тайного соглашения по украинскому конфликту, согласно которому Киев получит некие гарантии безопасности в обмен на отказ от утраченных территорий. Избрание Трампа сделало его более актуальным, учитывая возможное прекращение финансовой и военной поддержки Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время начал плавно менять свою риторику в отношении мирных переговоров с Россией. Например, недавно он заявил, что возвращение потерянных в ходе конфликта территорий невозможно осуществить с помощью силы – только посредством дипломатических решений. Его слова стали отражением народной позиции, согласно которой порядка 52% украинцев выступают за окончание противостояния как можно скорее. В прошлом году этот показатель составлял всего 27%.

Вместе с этим в Киеве продолжают настаивать: единственный вариант, при котором они согласятся на такой сценарий, это фактическое приглашение Украины в НАТО, хотя ведущие государства-члены отказываются даже обсуждать этот вопрос. Это заставляет Зеленского снова идти на компромиссы.

"На данный момент, говорят украинские и европейские чиновники, Киев настаивает на рекомендации министров иностранных дел НАТО о том, что лидеры альянса должны пригласить Украину присоединиться", – указано в статье.

Чиновники в Вашингтоне, Берлине и других столицах обеспокоены тем, что приближение Украины к НАТО может обострить конфронтацию Запада с Москвой. Тем не менее, многие западные лидеры по-прежнему глубоко скептически относятся к тому, что Кремль сядет за стол переговоров, пока Россия добивается успехов на поле боя.