Bild: Шольц решил выяснить готовность Зеленского к урегулированию

Стала известна причина внезапного визита Шольца в Киев
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: President.gov.ua / wikimedia.org
Политик прощупывает, на какие компромиссы готовы пойти в Киеве

Канцлер Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Это произошло вскоре после беседы немецкого политика с российским лидером Владимиром Путиным. Журналисты рассказали, какую цель преследовал глава Федерального правительства Германии.

Шольц приехал на Украину во второй раз с начала украинского конфликта. Он заявил, что Берлин входит в число самых верных сторонников Киева и передаст оружие на 650 млн евро в декабре, но без дальнобойных ракет Taurus.

Источники отмечают, что канцлер намеренно посетил Зеленского в промежутке между выборами и инаугурацией Трампа, чтобы провести переговоры по потенциальному миру с Россией.

"Шольц хочет знать, на что готов Зеленский (ради урегулирования)", – указано в статье.

Политик намерен провести с украинским лидером секретный разговор, чтобы более подробно узнать его видение сложившейся ситуации, поскольку не хочет, чтобы принимались какие-либо решения "через головы украинцев".

Дополнительно Шольц после прихода Дональда Трампа к власти намерен провести кампанию за подход Владимира Зеленского к завершению конфликта. Однако основная сложность состоит в том, что внутри своей страны канцлер не имеет сильных позиций, что может сказаться на отношении к нему американского президента.

Ранее стало известно, что во время своего звонка Владимиру Путину Олаф Шольц координировал действия с западными партнерами.

Источник: Bild
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