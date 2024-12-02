Армия РФ разгромила силы ВСУ у 12 населенных пунктов под Курском

Бойцы "Севера" разгромили 12 точек с всушниками под Курском
Картинка: сгенерировано ИИ
Враг несет колоссальные потери

На территории многострадальной Курской области продолжаются ожесточенные бои. Наши военные громят противника. Так, сегодня, 2 декабря, стало известно об уничтожении сразу 12 точек, где скопились всушники.

В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что группировка войск "Север" провела успешные атаки на формирования армии Незалежной в районе 12 населенных пунктов под Курском. В результате ударов были уничтожены подразделения нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также территориальной обороны.

В оборонном ведомстве сообщили, что удары были нанесены в районах 12 деревень и поселков, в частности, у Александрии, Викторовки, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Новоивановки и Плехово.

За время боевых действий на данном участке украинский противник понес колоссальный потери. Согласно свежим сведениям, украинские войска после вероломного вторжения в российский регион лишились более 37 тысяч человек личного состава, а также 226 танков.

Успешные действия группировки "Север" являются частью стратегической операции, направленной на уничтожение противника и освобождение российских земель.

К слову, ранее российская армия разнесла логово террористов под Харьковом.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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