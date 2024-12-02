Экс-полковник СБУ заявил о невозможности остановить конфликт на Украине

"Невозможно остановить": на Украине сделали жуткий прогноз об СВО
Фото: соцсети
Украинцы уверяют, что новый американский лидер ничего не изменит

Несмотря на надежды, которые сейчас возлагают на Дональда Трампа, после своего прихода на пост президента США он тоже будет не в состоянии положить конец украинскому конфликту. В этом уверен бывший полковник СБУ Олег Стариков.

"Невозможно это все остановить", – сделал он жуткий прогноз по СВО.

По словам эксперта, сейчас противостояние России и Украины находится в стадии высокой интенсивности. Далее будут еще две – средняя и низкая. А вот то, что ожидается после них, не может предсказать никто. 

Стариков объяснил, что одна из причин такого исхода – недоверие обеих сторон конфликта друг к другу. Киев думает, что Москва станет использовать прекращение огня в качестве времени для подготовки следующего нападения. Аналогичного мнения о противнике придерживаются и в России. Также экс-полковник СБУ допускает, что привлечь миротворцев к урегулированию не выйдет.

Ранее в США заявили, что Дональд Трамп готовит план мирного договора, который, вероятно, очень понравится Владимиру Путину. Он предусматривает постепенное снятие санкций с России вплоть до полного отказа от них в случае, если будет достигнуто соглашение, которое полностью устроит Киев.

Источник: РИА "Новости"
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