США могут предложить России полное снятие санкций при одном условии

Избранный американский президент Дональд Трамп выбрал спецпредставителя по Украине и России. Им стал генерал Кит Келлогг, который ранее выступал со своим предложением по окончанию конфликта между странами. Журналисты CNN указали, что его план наверняка понравится Владимиру Путину.

По задумке Келлогга, Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие Украине, чтобы не допустить нового нападения со стороны России. Однако делать это будут только в случае согласия Киева на переговоры. Если Москва не захочет урегулирования, то Вашингтон нарастит объемы военной помощи.

Также военный предлагал отложить вопрос о членстве Украины в НАТО на продолжительный срок. Российским властям американцы намерены предложить постепенное смягчение санкций, а полное только после подписания мирного соглашения, которое устроит Киев. Дополнительно в США хотят ввести налог на российские энергоносители, которые потенциально окупят восстановление Украины.

"План предоставляет Украине желанный шанс положить конец насилию в то время, когда она проигрывает на всех фронтах и ​​испытывает острую нехватку основных людских ресурсов – препятствие, которое она, возможно, никогда не преодолеет, и в котором Россия, скорее всего, всегда будет ее опережать", – указано в статье.

При этом такой план также удовлетворит запросы Владимира Путина и станет еще одним его большим геополитическим успехом на фоне продвижения российской армии в зоне боевых действий.

Ранее в Киеве согласились немного смягчить свою политику по переговорам с Москвой.