Европейцы могут остаться без покровителя

Зарубежные аналитики поделились тревожными для Европы выводами о текущем положении дел. Как известно, многие европейские страны встали на антироссийские рельсы и делали все для того, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ. Так, удар по РФ британо-французскими ракетами Storm Shadow вкупе с американскими ATACMS получил соответствующее возмездие.

При этом ситуация для Европы складывается самым худшим образом. Издание Foreign Affairs заявило, что десятилетиями НАТО оставалась ключевой основой европейской безопасности, однако нынешние политические реалии ставят под угрозу партнерство Европы и США. Аналитики издания предположили, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к резкому сокращению участия Соединенных Штатов в делах Европы. Таким образом, обслуживающий интересы американцев Евросоюз оказался загнанным в угол.

По мнению экспертов, особое беспокойство вызывает возможность прекращения Вашингтоном военной помощи Украине. Это, как считают в издании, может не только осложнить текущий конфликт в Незалежной, но и ослабить обороноспособность Европы перед лицом внешних угроз.

Анализ Foreign Affairs подчеркивает, что политика США в отношении европейской безопасности играет решающую роль в поддержании стабильности на континенте. В то же время угрозы сокращения участия США в делах НАТО вынуждают европейские страны задуматься о пересмотре своей оборонной стратегии.

"Время Европы истекло (...) У Европы теперь нет выбора, кроме как управлять своей собственной безопасностью", – констатировали аналитики.

К слову, ранее стало известно о кровавой бойне, которую устроили французы в Донбассе.